Katoliccy biskupi USA przeprosili wiernych po udziale w modlitwie z prezydentem Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Oświadczyli, że Biały Dom opublikował nagranie modlitwy i wykorzystał je w celach politycznych bez ich zgody.

Biskupi nazwali spotkanie prywatnym

Arcybiskup Milwaukee Jeffrey Grob, jeden z 11 biskupów uczestniczących w spotkaniu, publicznie przeprosił za swoją obecność. Podkreślił, że modlitwa nie była wyrazem poparcia dla prezydenta, a samo spotkanie i modlitwa miały mieć charakter prywatny.

Według Interii, uczestnicy planowali omówić kwestie ważne dla Kościoła katolickiego. Chodziło w szczególności o stosowanie prawa imigracyjnego, wizy dla pracowników religijnych oraz godność ludzką.

Reakcje uczestników i Białego Domu

Arcybiskup Denver James Golka, który prowadził modlitwę, powiedział, że brał pod uwagę możliwość politycznego wykorzystania spotkania w Białym Domu. Jednocześnie zdecydował się w nim uczestniczyć, aby poruszyć kwestie ważne dla Kościoła.

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Biskup Des Moines William Joensen również skrytykował wykorzystanie spotkania do celów partyjnych i politycznych. Biały Dom opublikował krótkie nagranie, na którym biskupi modlą się za kraj i o błogosławieństwo dla prezydenta. Później nagranie wykorzystał komitet wyborczy Trumpa.

Rzeczniczka Białego Domu Taylor Rogers oświadczyła, że dla amerykańskich katolików nie było lepszego prezydenta niż Trump. Powołała się na ograniczenie praw do aborcji decyzją Sądu Najwyższego, a także wspomniała o ułaskawieniach działaczy antyaborcyjnych i ochronie wolności religijnych.

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa przedstawiciele Kościoła katolickiego w USA i Watykanie wielokrotnie krytykowali jego administrację, w szczególności za jej podejście do imigrantów i działania służb imigracyjnych w pobliżu kościołów.

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