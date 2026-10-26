Католические епископы США извинились перед верующими после участия в молитве с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Они заявили, что Белый дом опубликовал видео молитвы и использовал его в политических целях без их согласия.

Епископы назвали встречу частной

Архиепископ Милуоки Джеффри Гроб, один из 11 епископов, участвовавших во встрече, публично извинился за свое присутствие. Он подчеркнул, что молитва не была выражением поддержки президента, а сама встреча и молитва должны были быть частными.

По данным Interia, участники планировали обсудить вопросы, важные для Католической церкви. В частности, речь шла о применении иммиграционного законодательства, визах для религиозных работников и человеческом достоинстве.

Реакции участников и Белого дома

Архиепископ Денвера Джеймс Голка, возглавлявший молитву, заявил, что допускал возможность политического использования встречи в Белом доме. В то же время он решил принять в ней участие, чтобы поднять важные для церкви темы.

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Епископ Де-Мойна Уильям Джоэнсен также раскритиковал использование встречи в партийных и политических целях. Белый дом опубликовал короткое видео, на котором епископы молятся за страну и о благословении для президента. Позднее ролик использовал избирательный комитет Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что для американских католиков не было президента лучше Трампа. Она сослалась на ограничение права на аборт решением Верховного суда, а также упомянула помилования антиабортных активистов и защиту религиозных свобод.

С начала второго президентского срока Трампа представители Католической церкви в США и Ватикане неоднократно критиковали его администрацию, в частности из-за ее подхода к иммигрантам и действий иммиграционных служб возле церквей.

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