Румынская служба разведки заявила, что выявила сеть саботажа, которую, по ее данным, координировала Россия — государство-агрессор. Спецслужба считает, что сеть может быть причастна к пожару в сентябре на промышленном объекте в центральной части Румынии, неподалеку от государственной компании по производству вооружений. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Подозреваемые по делу о поджоге

Румынские прокуроры по делам организованной преступности добиваются экстрадиции двух граждан Беларуси, задержанных в Германии, и гражданина Украины, задержанного в Польше. Все трое подозреваются в причастности к поджогу.

По данным румынской разведки, эти трое были частью сети, координаторы которой выбирали целями государственные и частные предприятия по производству оружия, а также другие объекты военного и промышленного значения.

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Заявления о гибридных атаках

Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что страна стала целью гибридной войны, которую Россия ведет для дестабилизации государств, поддерживающих Киев. Среди таких угроз он называл вторжения беспилотников в воздушное пространство Румынии, кибератаки, дезинформационные кампании, саботаж и нападения на грузовые суда вблизи румынских вод.

Комментарий российского посольства в Бухаресте не удалось получить вне рабочего времени. Москва ранее неоднократно отрицала подобные обвинения. Дан также обвинил Россию в усилении атак на восточном фланге НАТО после серии ударов беспилотниками по грузовым судам в Черном море. За последние три недели у побережья Румынии и Болгарии были поражены не менее восьми грузовых судов, а 34 моряка, по сообщениям, погибли или пропали без вести.

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