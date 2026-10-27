Rumuńska służba wywiadowcza poinformowała, że wykryła sieć sabotażu, którą, według jej danych, koordynowała Rosja — państwo-agresor. Służba uważa, że sieć może być powiązana z pożarem we wrześniu w obiekcie przemysłowym w centralnej części Rumunii, niedaleko państwowej firmy produkującej uzbrojenie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Podejrzani w sprawie podpalenia

Rumuńscy prokuratorzy zajmujący się sprawami przestępczości zorganizowanej zabiegają o ekstradycję dwóch obywateli Białorusi zatrzymanych w Niemczech oraz obywatela Ukrainy zatrzymanego w Polsce. Cała trójka jest podejrzewana o udział w podpaleniu.

Według rumuńskiego wywiadu, cała trójka była częścią sieci, której koordynatorzy wybierali jako cele państwowe i prywatne przedsiębiorstwa produkujące broń, a także inne obiekty o znaczeniu wojskowym i przemysłowym.

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Oświadczenia o atakach hybrydowych

Prezydent Rumunii Nicușor Dan oświadczył, że kraj stał się celem wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję w celu destabilizacji państw wspierających Kijów. Wśród takich zagrożeń wymienił wtargnięcia dronów w rumuńską przestrzeń powietrzną, cyberataki, kampanie dezinformacyjne, sabotaż oraz ataki na statki towarowe w pobliżu rumuńskich wód.

Komentarza rosyjskiej ambasady w Bukareszcie nie udało się uzyskać poza godzinami pracy. Moskwa wcześniej wielokrotnie zaprzeczała podobnym oskarżeniom. Dan oskarżył również Rosję o nasilenie ataków na wschodnią flankę NATO po serii uderzeń dronów w statki towarowe na Morzu Czarnym. W ciągu ostatnich trzech tygodni u wybrzeży Rumunii i Bułgarii trafiono co najmniej osiem statków towarowych, a według doniesień 34 marynarzy zginęło lub uznano ich za zaginionych.

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