W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu gęstej mgły dla mieszkańców 10 województw. Według RMF24, ostrzeżenia zaczną obowiązywać w środę, 28 października, najwcześniej o godz. 17:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 w czwartek.

Jakie regiony obejmuje ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczy województwa łódzkiego, a także części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

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Widzialność może spaść poniżej 200 metrów

Według prognozy instytutu miejscami widzialność może zmniejszyć się do mniej niż 200 metrów. Kierowcom radzi się zachować szczególną ostrożność, dostosować prędkość do warunków drogowych i korzystać ze świateł przeciwmgielnych. Pieszym zaleca się zachowanie czujności i używanie elementów odblaskowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe sprzyjają występowaniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą spowodować straty materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Służby apelują również o śledzenie komunikatów pogodowych.

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