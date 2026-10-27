罗马尼亚情报部门表示，其发现了一个破坏网络，据其掌握的信息，该网络由俄罗斯这一侵略国协调。该部门认为，该网络可能与9月发生在罗马尼亚中部一处工业设施的火灾有关，该设施靠近一家国有武器制造公司。据《耶路撒冷邮报》报道。

纵火案嫌疑人

罗马尼亚负责有组织犯罪案件的检察官正寻求引渡两名在德国被拘留的白俄罗斯公民，以及一名在波兰被拘留的乌克兰公民。三人均涉嫌参与纵火。

据罗马尼亚情报部门称，这三人是该网络的一部分，其协调者将国有和私营武器制造企业，以及其他具有军事和工业重要性的设施列为目标。

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关于混合攻击的声明

罗马尼亚总统尼库绍尔·达恩表示，该国已成为俄罗斯为破坏支持基辅的国家稳定而发动的混合战争的目标。在这些威胁中，他提到无人机侵入罗马尼亚领空、网络攻击、虚假信息运动、破坏活动，以及对罗马尼亚水域附近货船的袭击。

在非工作时间未能获得俄罗斯驻布加勒斯特大使馆的评论。莫斯科此前曾多次否认类似指控。达恩还指责俄罗斯在黑海发生一系列针对货船的无人机袭击后，加大了对北约东翼的攻击。过去三周，罗马尼亚和保加利亚沿海至少有8艘货船遭袭，据报道，34名海员死亡或失踪。

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