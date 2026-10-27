格利维采收集逾1.8万份签名要求罢免市长——Interia

波兰格利维采已结束为举行罢免市长卡塔日娜·库琴斯卡-布德卡公投而开展的签名收集活动。Gliwice 2026协会的发起人表示，他们已收集超过1.8万份签名。正如Interia报道，这些签名现在必须接受官方核验。

所需签名门槛

要启动公投，需要至少10%有投票权人士的签名。在格利维采，这一门槛为1.27万份有效签名。核验结果将决定是否举行罢免市长的投票。

库琴斯卡-布德卡于2024年当选格利维采市长。她在第二轮投票中获得50.56%的选票。此前，她曾担任市议员、地方和国家级官员以及记者。她是公民联盟欧洲议会议员鲍里斯·布德卡的妻子。

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发起人的不满

公投组织者称，这位市长没有妥善管理格利维采，并为该市发展选择了错误方向。他们的不满包括：在公共资金已用于该项目后，放弃建设一所新医院。库琴斯卡-布德卡则提议与西里西亚医科大学共同创建一所学术医院。

发起人还指责市政府不当使用资金，包括在宣传和修复Victoria剧院方面支出过多。他们称，竞选承诺未获兑现，市议会未给予信任投票，且市议员查阅市属公司文件的权限受到限制。据该媒体报道，库琴斯卡-布德卡强调，她的行动符合她在2024年参选时提出的纲领，这些决定是格利维采长期发展战略的一部分。

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