在波兰被拘俄罗斯人的姐姐称相关嫌疑荒谬 — Interia

一名55岁的俄罗斯公民因涉嫌为针对波兰的外国情报机构活动，在波兰希维德尼察被拘留。其姐姐称针对他的嫌疑荒谬且可怕。法院对该男子采取为期三个月的临时羁押措施。

被拘留者姐姐的立场

据Interia报道，该男子的姐姐克谢尼娅·苏霍鲁科娃在社交媒体上写道，拍摄铁路运输工具自其兄弟年轻时起就是他的爱好。她称，他的Facebook页面上有数百万张火车、铁路列车和飞机的照片，摄影是他的爱好，而非秘密活动。

被拘留者名叫亚历山大·马绍韦茨。其姐姐称，他当时因公务在波兰。她还表示，在被捕后，他被禁止与家人联系，而亲属正与侵略国俄罗斯的大使馆保持联系。

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执法人员发现了什么

该男子是在铁路基础设施附近巡逻时被拘留的。警方注意到一辆汽车停在一处无人看守的铁路道口旁；司机看到执法人员后迅速驾车离开。随后，车辆在一座铁路高架桥附近被发现。波兰有关部门称，该男子看到警察后变得紧张，并试图迅速返回汽车。

执法人员在被拘留者身上发现了专业摄影设备。执法人员称，在被扣押的存储设备中有数十万张重要铁路和运输设施的照片，其中包括关键基础设施设施。此外，警方还扣押了数份不同的身份证明文件。检察机关正在确定该男子可能受谁委托行事；波兰内政部曾表示，他的解释前后不一致且不合逻辑。

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