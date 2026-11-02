Siostra 55-letniego obywatela Rosji, zatrzymanego w polskiej Świdnicy pod zarzutem działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, nazwała postawione mu zarzuty absurdalnymi i strasznymi. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Stanowisko siostry zatrzymanego

Jak informuje Interia, siostra mężczyzny, Ksenia Suchorukowa, napisała w mediach społecznościowych, że fotografowanie transportu kolejowego było pasją jej brata od młodości. Według niej na jego stronie na Facebooku znajdują się miliony zdjęć pociągów, składów kolejowych i samolotów, a fotografowanie było jego hobby, a nie tajną działalnością.

Zatrzymany nazywa się Aleksander Maszowiec. Według jego siostry przebywał on w Polsce w sprawach służbowych. Oświadczyła również, że po aresztowaniu zakazano mu kontaktów z rodziną, a bliscy utrzymują kontakt z ambasadą państwa agresora, Rosji.

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Co znaleźli funkcjonariusze

Mężczyzna został zatrzymany podczas patrolu w pobliżu infrastruktury kolejowej. Policja zauważyła samochód przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym; gdy kierowca zobaczył funkcjonariuszy, szybko odjechał. Później samochód znaleziono niedaleko wiaduktu kolejowego. Według polskich służb mężczyzna zdenerwował się na widok policjantów i próbował szybko wrócić do auta.

Przy zatrzymanym znaleziono profesjonalny sprzęt fotograficzny. Na zabezpieczonych nośnikach, według organów ścigania, znajdowały się setki tysięcy zdjęć ważnych obiektów kolejowych i transportowych, w tym obiektów infrastruktury krytycznej. Ponadto policja zabezpieczyła kilka różnych dokumentów tożsamości. Prokuratura ustala, na czyje zlecenie mężczyzna mógł działać; polskie MSW oświadczało, że jego wyjaśnienia były niespójne i nielogiczne.

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