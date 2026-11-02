Сестра 55-летнего гражданина России, задержанного в польской Свиднице по подозрению в деятельности в интересах иностранной разведки против Польши, назвала выдвинутые против него подозрения абсурдными и ужасными. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде временного ареста на три месяца.

Позиция сестры задержанного

Как сообщает Interia, сестра мужчины Ксения Сухорукова написала в социальных сетях, что фотографирование железнодорожного транспорта было увлечением ее брата с молодости. По ее словам, на его странице в Facebook есть миллионы снимков поездов, железнодорожных составов и самолетов, а фотографирование было его хобби, а не тайной деятельностью.

Задержанного зовут Александр Машовец. По утверждению его сестры, он находился в Польше по служебным делам. Она также заявила, что после ареста ему запретили контактировать с семьей, а близкие поддерживают связь с посольством государства-агрессора России.

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Что нашли правоохранители

Мужчину задержали во время патрулирования возле железнодорожной инфраструктуры. Полиция заметила автомобиль возле неохраняемого железнодорожного переезда; когда водитель увидел правоохранителей, он быстро уехал. Позже автомобиль обнаружили неподалеку от железнодорожного виадука. По данным польских служб, мужчина занервничал, увидев полицейских, и пытался быстро вернуться к машине.

У задержанного обнаружили профессиональное фотооборудование. На изъятых носителях, по данным правоохранителей, находились сотни тысяч фотографий важных железнодорожных и транспортных объектов, в том числе объектов критической инфраструктуры. Кроме того, полиция изъяла несколько различных документов, удостоверяющих личность. Прокуратура устанавливает, по чьему заказу мог действовать мужчина; в польском МВД заявляли, что его объяснения были непоследовательными и нелогичными.

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