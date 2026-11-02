拉脱维亚卫生部长霍萨姆斯·阿布·梅里宣布，在加入“团结党”16年后决定退出该党。“团结党”是更广泛政治联盟“新团结”的组成部分。据LSM English报道，该消息援引了这名政治人士在Facebook上的帖文。

选举后的决定

阿布·梅里表示，对他而言，离开该党的决定并不容易，但他经过慎重考虑后作出了这一决定。他感谢与自己共事的人所提供的经验与合作，并强调忠于自身信念的重要性。

这名部长认为，在最近的议会选举结果不佳后，“团结党”需要重启、新的活力和新的人选。阿布·梅里还指出，在这一变革阶段，他目前无法给予该党所需要的东西。

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阿布·梅里的政治生涯

阿布·梅里出生于黎巴嫩，是一名胃肠病学家，2023年9月15日在埃维卡·西利尼亚政府中出任卫生部部长。她辞职后，阿布·梅里在安德里斯·库尔贝格斯政府中保留了这一职务，该政府于2026年5月28日获议会批准。

自2019年起，阿布·梅里一直担任“团结党”董事会主席。他此前曾担任第12届和第14届议会议员。“新团结”代表埃德蒙兹·尤列维奇斯向LETA通讯社表示，目前没有迹象显示该政治力量的其他知名成员可能退出。根据他的说法，阿布·梅里此前曾公开表示，打算减少参与积极政治活动，并不再继续积极的党务工作。

第15届议会首次会议定于11月3日举行，届时新当选议员将宣誓就职。

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