W polskich Gliwicach zakończono zbiórkę podpisów za przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania prezydentki miasta Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Inicjatorzy ze stowarzyszenia Gliwice 2026 oświadczyli, że zebrali ponad 18 tys. podpisów. Jak informuje Interia, muszą one teraz zostać oficjalnie zweryfikowane.

Wymagany próg podpisów

Do zarządzenia referendum potrzebne są podpisy co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W Gliwicach próg ten wynosi 12,7 tys. ważnych podpisów. Wyniki weryfikacji zdecydują, czy odbędzie się głosowanie w sprawie odwołania prezydentki miasta.

Kuczyńska-Budka została wybrana na prezydentkę Gliwic w 2024 roku. W drugiej turze uzyskała 50,56% głosów. Wcześniej pracowała jako radna miejska, urzędniczka szczebla lokalnego i państwowego, a także dziennikarka. Jest żoną europosła Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki.

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Zarzuty inicjatorów

Organizatorzy referendum twierdzą, że prezydentka miasta niewłaściwie zarządza Gliwicami i wybrała niewłaściwy kierunek ich rozwoju. Wśród ich zarzutów jest rezygnacja z budowy nowego szpitala po wydaniu publicznych środków na ten projekt. Zamiast tego Kuczyńska-Budka zaproponowała utworzenie szpitala akademickiego wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Inicjatorzy zarzucają również władzom miasta niewłaściwe dysponowanie środkami, w tym nadmierne wydatki na promocję i remont Teatru Victoria. Twierdzą, że obietnice wyborcze nie zostały spełnione, rada miejska nie udzieliła wotum zaufania, a radni mają ograniczony dostęp do dokumentów spółek miejskich. Kuczyńska-Budka, według publikacji, podkreśliła, że jej działania są zgodne z programem, z którym startowała w 2024 roku, a decyzje stanowią część długoterminowej strategii rozwoju Gliwic.

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