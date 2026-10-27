В польском городе Гливице завершили сбор подписей за проведение референдума по отзыву президента города Катажины Кучиньской-Будки. Инициаторы из объединения Gliwice 2026 заявили, что собрали более 18 тысяч подписей. Как сообщает Interia, теперь их должны официально проверить.

Необходимый порог подписей

Для назначения референдума нужны подписи не менее 10% людей, имеющих право голоса. В Гливице этот порог составляет 12,7 тысячи действительных подписей. Результаты проверки определят, состоится ли голосование по отзыву главы города.

Кучиньска-Будка была избрана президентом Гливице в 2024 году. Во втором туре она получила 50,56% голосов. Ранее она работала городской советницей, чиновницей местного и государственного уровня, а также журналисткой. Она является женой депутата Европарламента от «Гражданской коалиции» Бориса Будки.

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Претензии инициаторов

Организаторы референдума утверждают, что глава города ненадлежащим образом управляет Гливице и выбрала неправильное направление развития. Среди их претензий — отказ от строительства новой больницы после того, как на этот замысел были потрачены государственные средства. Вместо этого Кучиньска-Будка предложила создать академическую больницу совместно с Силезским медицинским университетом.

Инициаторы также обвиняют городские власти в ненадлежащем распоряжении средствами, в частности в чрезмерных расходах на продвижение и восстановление театра Victoria. Они заявляют о невыполнении предвыборных обещаний, отсутствии вотума доверия со стороны городского совета и ограниченном доступе членов городского совета к документам городских компаний. Кучиньска-Будка, по данным издания, подчеркнула, что ее действия соответствуют программе, с которой она баллотировалась в 2024 году, а решения являются частью долгосрочной стратегии развития Гливице.

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