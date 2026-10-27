塞浦路斯部长会议批准为2025至2026学年提供1150万欧元学生补贴。该决定还 предусматривает采取额外措施，以减轻家庭的经济负担，Cyprus Mail报道。

增加资金

财政部长马基斯·凯拉夫诺斯表示，获批金额大幅超过最初列入2025年预算的1000万欧元。他还宣布，另行拨款120万欧元，用于帮助在塞浦路斯学习的希腊学生家庭，以及子女在岛上或国外接受教育的返乡塞浦路斯家庭。

这项援助面向因居住在塞浦路斯境外而无资格获得常规学生助学金计划的家庭。其预算超过3000万欧元。

家庭新标准

内阁还调整了获得学生援助的家庭收入门槛。对于有两个孩子的家庭，最高收入门槛从3.9万欧元提高至4.4万欧元。

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对于子女更多的家庭，收入门槛将从6.4万欧元起算，每多一个孩子增加5000欧元。拥有超过五个孩子的家庭将免于收入和资产标准审查。

航空旅行补助

学生航空旅行补贴从300欧元提高至500欧元。一年级学生还将额外获得500欧元。凯拉夫诺斯表示，这些调整旨在帮助家庭在生活成本上涨的情况下支付教育、住宿、餐饮和出行费用。

在开放日期公布后，可通过相关电子平台提交申请。父母或监护人提交申请需要CY Login服务账户；来自希腊的申请人无需验证账户。

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