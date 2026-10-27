Совет министров Кипра одобрил 11,5 млн евро выплат студентам на 2025–2026 учебный год. Решение также предусматривает дополнительные меры по снижению финансовой нагрузки на семьи, сообщает Cyprus Mail.

Увеличение финансирования

Министр финансов Макис Керавнос заявил, что утвержденная сумма существенно превышает 10 млн евро, первоначально заложенные в бюджете на 2025 год. Он также сообщил об отдельном выделении 1,2 млн евро на помощь семьям греческих студентов, обучающихся на Кипре, а также репатриированным кипрским семьям, чьи дети получают образование на острове или за рубежом.

Эта помощь предназначена для семей, которые из-за проживания за пределами Кипра не имеют права на обычную программу студенческих грантов. Ее бюджет превышает 30 млн евро.

Новые критерии для семей

Кабинет министров также изменил предельные показатели семейного дохода для получения студенческой помощи. Для семей с двумя детьми максимальный порог дохода повысили с 39 тыс. до 44 тыс. евро.

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Для более крупных семей предельный доход будет начинаться от 64 тыс. евро и увеличиваться на 5 тыс. евро за каждого следующего ребенка. Семьи, имеющие более пяти детей, освободят от проверки доходов и имущественных критериев.

Помощь на авиаперелеты

Выплату студентам на авиаперелеты увеличили с 300 до 500 евро. Студентам первого курса предоставят еще по 500 евро. По словам Керавноса, изменения должны помочь семьям покрыть расходы на образование, проживание, питание и поездки в условиях роста стоимости жизни.

Подать заявления можно будет через соответствующую электронную платформу после объявления даты ее открытия. Для подачи заявления родителям или опекунам необходима учетная запись сервиса CY Login; для заявителей из Греции верификация аккаунта не требуется.

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