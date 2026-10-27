Rada Ministrów Cypru zatwierdziła 11,5 mln euro świadczeń dla studentów na rok akademicki 2025–2026. Decyzja przewiduje również dodatkowe działania mające zmniejszyć obciążenie finansowe rodzin, informuje Cyprus Mail.

Zwiększenie finansowania

Minister finansów Makis Keravnos oświadczył, że zatwierdzona kwota znacznie przekracza 10 mln euro pierwotnie przewidziane w budżecie na 2025 rok. Poinformował również o odrębnym przeznaczeniu 1,2 mln euro na pomoc dla rodzin greckich studentów uczących się na Cyprze, a także repatriowanych rodzin cypryjskich, których dzieci zdobywają wykształcenie na wyspie lub za granicą.

Pomoc ta jest przeznaczona dla rodzin, które z powodu zamieszkania poza Cyprem nie kwalifikują się do zwykłego programu grantów studenckich. Jej budżet przekracza 30 mln euro.

Nowe kryteria dla rodzin

Rada Ministrów zmieniła także progi dochodu rodzinnego uprawniające do otrzymania pomocy studenckiej. Dla rodzin z dwojgiem dzieci maksymalny próg dochodowy podniesiono z 39 tys. do 44 tys. euro.

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Dla większych rodzin próg dochodowy będzie zaczynał się od 64 tys. euro i wzrastał o 5 tys. euro na każde kolejne dziecko. Rodziny mające więcej niż pięcioro dzieci zostaną zwolnione z weryfikacji dochodów i kryteriów majątkowych.

Pomoc na podróże lotnicze

Świadczenie dla studentów na podróże lotnicze zwiększono z 300 do 500 euro. Studenci pierwszego roku otrzymają dodatkowo po 500 euro. Według Keravnosa zmiany mają pomóc rodzinom pokryć koszty edukacji, zakwaterowania, wyżywienia i podróży w warunkach rosnących kosztów życia.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem odpowiedniej platformy elektronicznej po ogłoszeniu daty jej otwarcia. Do złożenia wniosku rodzice lub opiekunowie potrzebują konta w usłudze CY Login; dla wnioskodawców z Grecji weryfikacja konta nie jest wymagana.

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