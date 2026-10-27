Według wyników badania socjologicznego przeprowadzonego przez instytut Forsa na zlecenie stacji telewizyjnych RTL i ntv, 87% mieszkańców Niemiec wyraża poważne zaniepokojenie tym, że rząd federalny pod przewodnictwem kanclerza Friedricha Merza nie jest w stanie skutecznie sprostać obecnym wyzwaniom. Badanie objęło 1 009 respondentów w okresie od 20 do 23 października.

Wśród kluczowych problemów, które najbardziej niepokoją niemieckie społeczeństwo, znalazły się wzrost cen (84% ankietowanych) oraz niedoskonałości systemu szkolnictwa i edukacji (79%). Socjologowie odnotowali istotne różnice polityczne w priorytetach obywateli: podczas gdy zwolenników skrajnie prawicowej partii „Alternatywa dla Niemiec” najbardziej niepokoją kwestie imigracji (98%) i przestępczości (91%), to elektorat Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i „Zielonych” obawia się wzrostu prawicowego ekstremizmu (ponad 97%) oraz zmian klimatycznych. Ponadto 58% respondentów niepokoi zagrożenie bezpośredniego wciągnięcia Niemiec w konflikt zbrojny.

Źródło: dpa.

Przypomnijmy, że Merz ostrzegł Europę przed prawdziwymi celami Putina.

Dodajmy, że w Niemczech zaostrzono zasady dotyczące egzaminów językowych dla migrantów, w szczególności Ukraińców.

W Niemczech liczba zatrudnionych Ukraińców osiągnęła około 400 tysięcy. Prawie 350 tysięcy z nich oficjalnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.

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