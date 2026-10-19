У Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців

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У Німеччині з 1 листопада 2026 року набувають чинності нові правила складання підсумкового мовного тесту для мігрантів та біженців, ініційовані Міністерством внутрішніх справ країни. Відтепер іспит вважатиметься нескладеним у разі провалу бодай однієї з його обов'язкових частин — письмової або усної.

Підставою для посилення вимог стали непоодинокі випадки шахрайства, коли учасники купували готові відповіді для блоку аудіювання та читання, повністю ігноруючи письмову частину.

За даними відомства, торік із понад 318 тисяч іноземців, які складали мовний тест після інтеграційних курсів, рівня B1 досягли лише 55% учасників. Зміни першочергово торкнуться тих, хто намагається скласти іспит екстерном.

Джерело: Bild.

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