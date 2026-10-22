Бундесвер уперше відпрацьовує перекидання військ до Естонії — ERR News

Німецькі військові вперше відпрацьовують перекидання додаткових підрозділів до Естонії в межах 10-денних навчань Brave Blue 26, які тривають з 16 до 27 жовтня. Про це повідомляє ERR News.

Від минулої п’ятниці в Естонії помічають колони Бундесверу зі складу 4-го логістичного полку Німеччини. Раніше цей підрозділ проводив подібні щорічні навчання в Литві та Латвії, проте в Естонії він проводить їх уперше.

Перекидання суходолом, морем і повітрям

За сценарієм навчань військові тренують доставлення підкріплення для німецьких підрозділів, дислокованих у країнах Балтії, на випадок кризи. Командир 4-го логістичного полку підполковник Беньямін Ебергардт повідомив, що особовий склад прибув до Естонії літаками, а важку техніку доставили поромом. Перекидання також здійснювали суходолом і через порт.

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Німецька сторона не розкриває кількості військовослужбовців і техніки, залучених до навчань, а також маршрутів їхнього переміщення країною.

Перевірка логістики та зв’язку

Під час Brave Blue 26 військові розгорнуть командні пункти й перевірять системи зв’язку та логістики. За словами Ебергардта, підрозділ переважно діяв на заході Естонії. Сили оборони Естонії надали німецьким військовим бази для розміщення особового складу, а поза базами вони проводили рекогносцировку місцевості та ознайомлювалися з умовами болотистого балтійського ландшафту.

Нинішні маневри є підготовкою до масштабних логістичних навчань, які 4-й логістичний полк планує провести наступного року в Литві та Латвії.

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