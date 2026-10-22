德国军方首次在为期10天的“Brave Blue 26”演习中演练向爱沙尼亚部署增援部队，该演习于10月16日至27日举行。据ERR News报道。

自上周五以来，爱沙尼亚境内出现了德国第4后勤团所属的联邦国防军车队。该部队此前曾在立陶宛和拉脱维亚举行类似的年度演习，但这是首次在爱沙尼亚举行。

通过陆路、海路和空中部署

根据演习设定，军方训练在发生危机时向驻扎在波罗的海国家的德国部队运送增援力量。第4后勤团团长本雅明·埃伯哈特中校表示，人员乘飞机抵达爱沙尼亚，重型装备则由渡轮运送。部署也通过陆路和港口进行。

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德方未披露参与演习的军人和装备数量，也未透露其在该国境内的移动路线。

检验后勤和通信

在“Brave Blue 26”期间，军方将部署指挥所，并检验通信和后勤系统。埃伯哈特表示，该部队主要在爱沙尼亚西部行动。爱沙尼亚国防军为德国军方提供了安置人员的基地，而在基地之外，他们进行了地形侦察，并熟悉了波罗的海沼泽景观的环境条件。

当前的演习是为第4后勤团计划于明年在立陶宛和拉脱维亚举行的大规模后勤演习做准备。

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