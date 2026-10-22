国际刑事法院荣获2026年度萨哈罗夫奖

欧洲议会将2026年度萨哈罗夫思想自由奖授予国际刑事法院（ICC）及其工作人员。

“欧盟以尊重多边主义和国际机构为立身之本，”梅佐拉表示。

她强调了国际刑事法院在确保遵守国际法和伸张正义方面发挥的重要作用。

国际刑事法院及其工作人员的提名由“社会党人和民主党人”党团提出。 获奖者由主席会议确定，该会议由欧洲议会议长和各政治团体领导人组成。颁奖仪式将于12月16日在斯特拉斯堡举行。

该奖项的授予正值美国总统唐纳德·特朗普政府对国际刑事法院施加压力日益加剧之际。特别是，10月9日，美国对国际刑事法院这一机构实施了制裁。此前，美国的限制措施已扩展至该法院的一系列法官和官员。

国际刑事法院负责调查国际犯罪，特别是俄罗斯侵略乌克兰期间所犯下的罪行。 2023年3月17日，该法院以涉嫌战争罪为由，对弗拉基米尔·普京和俄罗斯联邦儿童权利专员玛丽亚·利沃娃-别洛娃签发了逮捕令 ——非法驱逐及将乌克兰儿童从被占领土转移至俄罗斯。

欧洲议会自1988年起颁发萨哈罗夫奖，以表彰在捍卫人权和基本自由方面所作的贡献。奖金为5万欧元。

2022年，乌克兰人民——由总统、当选领导人及公民社会代表——荣获该奖项。

据乌克兰通讯社报道，欧洲议会议长罗伯塔·梅佐拉于10月22日星期四在斯特拉斯堡举行的全体会议上宣布了这一消息。

值得一提的是，奥列克西·舍夫丘克已被列入国际刑事法院律师名录。

国际刑事法院公布了针对4名塔利班成员的逮捕令——联合国新闻。

此外，鲁比奥表示美国打算废除国际刑事法院。

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