Міжнародний кримінальний суд отримав премію Сахарова за 2026 рік

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Європейський парламент присудив премію Сахарова за свободу думки у 2026 році Міжнародному кримінальному суду (МКС) та його співробітникам.

«Європейський Союз ґрунтується на повазі до багатосторонності та міжнародних інституцій», - заявила Мецола.

Вона наголосила на важливій ролі МКС у забезпеченні дотримання міжнародного права та здійсненні правосуддя.

Кандидатуру МКС та його працівників висунула група «Соціалістів і демократів». Лауреата визначає Конференція президентів, до складу якої входять президентка Європарламенту та керівники політичних груп. Церемонія вручення нагороди відбудеться 16 грудня у Страсбурзі.

Нагороду присудили на тлі посилення тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на суд. Зокрема, 9 жовтня США запровадили санкції проти МКС як установи. Раніше американські обмеження поширили на низку суддів та посадовців суду.

МКС розслідує міжнародні злочини, зокрема скоєні під час російської агресії проти України. 17 березня 2023 року суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою у воєнних злочинах - незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій до Росії.

Європарламент вручає премію Сахарова з 1988 року за внесок у захист прав людини та основоположних свобод. Грошова винагорода становить 50 тис. євро.

У 2022 році лауреатом премії став український народ, представлений Президентом, обраними керівниками та громадянським суспільством.

Як передає Укрінформ, про це оголосила президентка Європарламенту Роберта Мецола на пленарному засіданні у Страсбурзі в четвер, 22 жовтня.

Нагадаємо, що Олексія Шевчука включили до переліку адвокатів Міжнародного кримінального суду.

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Також, Рубіо заявив про намір США ліквідувати Міжнародний кримінальний суд.

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