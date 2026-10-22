Międzynarodowy Trybunał Karny otrzymał Nagrodę im. Sacharowa za rok 2026

Parlament Europejski przyznał nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli w 2026 roku Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK) oraz jego pracownikom.

„Unia Europejska opiera się na poszanowaniu wielostronności i instytucji międzynarodowych” – oświadczyła Metsola.

Podkreśliła ona istotną rolę MTK w zapewnianiu przestrzegania prawa międzynarodowego i wymierzaniu sprawiedliwości.

Kandydaturę MTK i jego pracowników zgłosiła grupa „Socjalistów i Demokratów”. Laureata wyłania Konferencja Przewodniczących, w skład której wchodzą przewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący grup politycznych. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 16 grudnia w Strasburgu.

Nagroda została przyznana w kontekście nasilającej się presji ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na trybunał. W szczególności 9 października Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny jako instytucję. Wcześniej amerykańskie ograniczenia objęły szereg sędziów i urzędników trybunału.

MTK prowadzi dochodzenia w sprawie zbrodni międzynarodowych, w szczególności tych popełnionych podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. 17 marca 2023 r. trybunał wydał nakazy aresztowania Władimira Putina oraz pełnomocniczki Federacji Rosyjskiej ds. praw dziecka Marii Lwowej-Bielowej pod zarzutem zbrodni wojennych – nielegalnej deportacji i przenoszeniu ukraińskich dzieci z terytoriów okupowanych do Rosji.

Parlament Europejski przyznaje Nagrodę im. Sacharowa od 1988 roku za wkład w ochronę praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda pieniężna wynosi 50 tys. euro.

W 2022 roku laureatem nagrody został naród ukraiński, reprezentowany przez prezydenta, wybranych przywódców oraz społeczeństwo obywatelskie.

Jak podaje agencja Ukrinform, ogłosiła to przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu w czwartek, 22 października.

Przypomnijmy, że Oleksij Szewczuk został wpisany na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) ogłosił 4 nakazy aresztowania przywódców talibów — UN News.

Ponadto Rubio oświadczył, że Stany Zjednoczone zamierzają zlikwidować Międzynarodowy Trybunał Karny.

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