Международный уголовный суд получил премию Сахарова за 2026 год

Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу мысли в 2026 году Международному уголовному суду (МУС) и его сотрудникам.

«Европейский Союз основан на уважении к многосторонности и международным институтам», — заявила Мецола.

Она подчеркнула важную роль МУС в обеспечении соблюдения международного права и отправлении правосудия.

Кандидатуру МУС и его сотрудников выдвинула фракция «Социалистов и демократов». Лауреата определяет Конференция президентов, в состав которой входят председатель Европарламента и руководители политических групп. Церемония вручения награды состоится 16 декабря в Страсбурге.

Награда присуждена на фоне усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на суд. В частности, 9 октября США ввели санкции против МУС как учреждения. Ранее американские ограничения были распространены на ряд судей и должностных лиц суда.

МУС расследует международные преступления, в частности совершенные во время российской агрессии против Украины. 17 марта 2023 года суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях — незаконной депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Европарламент вручает премию Сахарова с 1988 года за вклад в защиту прав человека и основных свобод. Денежное вознаграждение составляет 50 тыс. евро.

В 2022 году лауреатом премии стал украинский народ, представленный президентом, избранными руководителями и гражданским обществом.

Как сообщает «Укринформ», об этом объявила председатель Европарламента Роберта Мецола на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 22 октября.

Напомним, что Алексея Шевчука включили в список адвокатов Международного уголовного суда.

МУС обнародовал 4 ордера на арест деятелей «Талибана» — UN News.

Кроме того, Рубио заявил о намерении США ликвидировать Международный уголовный суд.

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