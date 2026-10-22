立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达批评了克里姆林宫提出的由俄罗斯、中国和美国在不包括乌克兰的情况下就结束俄乌战争举行三方会谈的构想。他认为，这种形式将让人联想到大国之间划分势力范围。

立陶宛总统坚信，在关于结束俄罗斯发动的这场战争的谈判中，乌克兰必须参与其中，而没有乌克兰代表的会谈形式会让人怀疑是否存在划分势力范围的意图。

“乌克兰本身必须参与谈判，因此俄罗斯提出的谈判形式——例如由中国、美国和俄罗斯参与的谈判形式——会让人怀疑二战的剧本可能会重演，并可能导致势力范围的划分。 这在整个地区引发了极大的担忧，”纳乌塞达表示。

他指出，只要中国在对乌战争中仍作为俄罗斯的盟友，就不可能在谈判中成为完全公正的中立调解方。

纳乌塞达指出，在关于结束俄乌战争的谈判中，也应有欧洲代表参与。他表示，欧盟的利益可由欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔代表。

“结束战争将对整个欧洲大陆的安全以及整体经济和社会形势产生深远影响，因此欧洲代表参与谈判是完全自然的，但为此我们必须制定非常明确的标准，”立陶宛总统表示。

“虽然提到了不少人选，但有一个标准尤为重要——该人选必须获得欧盟全部27个成员国的授权。 目前，安东尼奥·科什蒂已获得此类正式授权。因此，似乎没有必要再授予任何额外授权，”总统解释道。

纳乌塞达补充道，俄罗斯将抵制欧洲参与任何谈判，因此欧洲代表必须付出额外的外交努力。

来源：LRT

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

此前，库什纳曾表示，乌克兰和平谈判取得了令人鼓舞的进展。

在此之前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启了谈判。

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