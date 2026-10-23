捷克执政联盟加速推进公共媒体融资改革 — TimesLIVE

捷克执政联盟于周五加速议会审议一项改变公共广播机构融资方式的法案。该文件规定将捷克电视台和捷克广播电台的资金转入国家预算，并可能最早于明年将其资金削减约15%，TimesLIVE报道。

取消许可费

该法案提议取消许可费制度，目前各家庭每月为公共广播支付205捷克克朗。今后，广播机构的资金计划从国家预算中拨付。

联盟的主导政党ANO在去年选举前承诺取消许可费。该倡议的说明指出，越来越多的欧洲国家正在放弃通过此类缴费为公共媒体提供资金。政府表示，广播机构需要节省开支，这些变化不会影响编辑报道。

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反对派和媒体组织的批评

改革批评者认为，资金削减将削弱捷克电视台和捷克广播电台，并使其更依赖政治影响力。捷克电视台是该国主要年龄群体中收视率最高的广播机构。

议会下院还投票决定将该法案三读中的一读延长至周六，以克服反对派拖延辩论的做法。反对派海盗党领袖兹德涅克·赫日布将政府的行动与维克托·欧尔班执政时期匈牙利的政策相提并论，并表示存在走向威权路线的风险。

记者和媒体组织认为，这项倡议是试图加强对事件报道的政治控制。他们还指出，公众讨论不足、缺乏防止政治干预的保障措施，以及资金取决于政治人物的决定。无国界记者组织、国际新闻协会和欧洲广播联盟已对该计划提出批评。

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