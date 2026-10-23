Чеська коаліція прискорила реформу фінансування суспільних медіа — TimesLIVE

Правляча коаліція Чехії у п’ятницю прискорила парламентський розгляд законопроєкту про зміну фінансування суспільних мовників. Документ передбачає перенесення фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо до державного бюджету, а також можливе скорочення їхнього фінансування приблизно на 15% уже наступного року, повідомляє TimesLIVE.

Скасування абонплати

Законопроєкт пропонує скасувати систему ліцензійних зборів, за якою домогосподарства сплачують 205 чеських крон на місяць за суспільне мовлення. Надалі кошти для мовників планують виділяти з державного бюджету.

Провідна партія коаліції ANO обіцяла скасувати ліцензійні збори перед торішніми виборами. У поясненні до ініціативи зазначено, що дедалі більше європейських країн відмовляються від фінансування суспільних медіа коштом таких платежів. Уряд заявляє, що мовникам необхідно заощаджувати, а зміни не вплинуть на редакційне висвітлення.

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Критика опозиції та медіаорганізацій

Критики реформи вважають, що скорочення фінансування послабить Чеське телебачення і Чеське радіо та зробить їх залежнішими від політичного впливу. Чеське телебачення є найбільш переглядуваним мовником країни серед основних вікових груп.

Нижня палата парламенту також проголосувала за продовження першого з трьох читань законопроєкту до суботи, щоб подолати затягування дебатів опозицією. Лідер опозиційної Піратської партії Зденек Гржиб порівняв дії уряду з політикою Угорщини за часів Віктора Орбана та заявив про ризик авторитарного курсу.

Журналісти й медіаорганізації вважають ініціативу спробою посилити політичний контроль над висвітленням подій. Вони також вказують на недостатнє публічне обговорення, відсутність запобіжників від політичного втручання та залежність фінансування від рішень політиків. План уже критикували «Репортери без кордонів», International Press Institute та Європейська мовна спілка.

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