Правящая коалиция Чехии в пятницу ускорила парламентское рассмотрение законопроекта об изменении финансирования общественных вещателей. Документ предусматривает перенос финансирования Чешского телевидения и Чешского радио в государственный бюджет, а также возможное сокращение их финансирования примерно на 15% уже в следующем году, сообщает TimesLIVE.

Отмена абонентской платы

Законопроект предлагает отменить систему лицензионных сборов, по которой домохозяйства платят 205 чешских крон в месяц за общественное вещание. В дальнейшем средства для вещателей планируют выделять из государственного бюджета.

ANO, ведущая партия коалиции, обещала отменить лицензионные сборы перед прошлогодними выборами. В пояснении к инициативе указано, что всё больше европейских стран отказываются от финансирования общественных СМИ за счёт таких платежей. Правительство заявляет, что вещателям необходимо экономить, а изменения не повлияют на редакционное освещение.

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Критика оппозиции и медиаорганизаций

Критики реформы считают, что сокращение финансирования ослабит Чешское телевидение и Чешское радио и сделает их более зависимыми от политического влияния. Чешское телевидение является самым популярным вещателем страны среди основных возрастных групп.

Нижняя палата парламента также проголосовала за продление первого из трёх чтений законопроекта до субботы, чтобы преодолеть затягивание дебатов оппозицией. Лидер оппозиционной Пиратской партии Зденек Гржиб сравнил действия правительства с политикой Венгрии времён Виктора Орбана и заявил о риске авторитарного курса.

Журналисты и медиаорганизации считают инициативу попыткой усилить политический контроль над освещением событий. Они также указывают на недостаточное публичное обсуждение, отсутствие предохранителей от политического вмешательства и зависимость финансирования от решений политиков. План уже критиковали «Репортёры без границ», International Press Institute и Европейский вещательный союз.

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