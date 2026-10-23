Rządząca koalicja w Czechach w piątek przyspieszyła parlamentarne prace nad projektem ustawy zmieniającym finansowanie nadawców publicznych. Dokument przewiduje przeniesienie finansowania Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia do budżetu państwa, a także możliwe zmniejszenie ich finansowania o około 15% już w przyszłym roku, informuje TimesLIVE.

Likwidacja opłaty abonamentowej

Projekt ustawy proponuje likwidację systemu opłat abonamentowych, w ramach którego gospodarstwa domowe płacą 205 koron czeskich miesięcznie za media publiczne. W przyszłości środki dla nadawców mają być przydzielane z budżetu państwa.

ANO, wiodąca partia koalicji, obiecywała zlikwidowanie opłat abonamentowych przed ubiegłorocznymi wyborami. W uzasadnieniu inicjatywy wskazano, że coraz więcej krajów europejskich odchodzi od finansowania mediów publicznych z takich opłat. Rząd oświadcza, że nadawcy muszą oszczędzać, a zmiany nie wpłyną na relacjonowanie redakcyjne.

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Krytyka opozycji i organizacji medialnych

Krytycy reformy uważają, że cięcia finansowania osłabią Czeską Telewizję i Czeskie Radio oraz uzależnią je bardziej od wpływów politycznych. Czeska Telewizja jest najchętniej oglądanym nadawcą w kraju wśród głównych grup wiekowych.

Niższa izba parlamentu zagłosowała również za przedłużeniem pierwszego z trzech czytań projektu ustawy do soboty, aby przezwyciężyć przeciąganie debaty przez opozycję. Lider opozycyjnej Partii Piratów Zdeněk Hřib porównał działania rządu z polityką Węgier za czasów Viktora Orbána i oświadczył, że istnieje ryzyko obrania autorytarnego kursu.

Dziennikarze i organizacje medialne uważają inicjatywę za próbę wzmocnienia politycznej kontroli nad relacjonowaniem wydarzeń. Wskazują także na niewystarczającą debatę publiczną, brak zabezpieczeń przed ingerencją polityczną oraz zależność finansowania od decyzji polityków. Plan był już krytykowany przez Reporterów bez Granic, International Press Institute oraz Europejską Unię Nadawców.

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