Prezydent Litwy Gitanas Nausėda skrytykował pomysł Kremla dotyczący przeprowadzenia trójstronnych rozmów między Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału Ukrainy. Jego zdaniem taki format przypominałby podział stref wpływów między wielkimi mocarstwami.

Prezydent Litwy jest przekonany, że w rozmowach dotyczących zakończenia wojny rozpoczętej przez Rosję koniecznie musi uczestniczyć Ukraina, a formaty spotkań bez przedstawicieli Ukrainy budzą podejrzenia co do możliwego podziału stref wpływów.

„W negocjacjach koniecznie musi brać udział sama Ukraina, dlatego formaty proponowane przez samą Rosję, na przykład format z udziałem Chin, USA i Rosji, budzą podejrzenia, że może powtórzyć się scenariusz II wojny światowej i może dojść do podziału na strefy wpływów. Budzi to ogromne zaniepokojenie w całym regionie” – oświadczył Nauseda.

Według niego Chiny nie mogą być całkowicie bezstronnym pośrednikiem w negocjacjach, dopóki pozostają sojusznikiem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Nauseda zaznaczył, że w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej powinien uczestniczyć również przedstawiciel Europy. Jego zdaniem interesy UE mógłby reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

„Zakończenie wojny będzie miało ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz ogólną sytuację gospodarczą i społeczną na całym kontynencie europejskim, dlatego udział przedstawicieli Europy w negocjacjach byłby całkowicie naturalny, ale w tym celu musimy ustalić bardzo jasne kryteria” – powiedział prezydent Litwy.

„Wspomina się wiele nazwisk, ale jedno kryterium jest szczególnie ważne — osoba ta musi posiadać mandat od wszystkich 27 państw członkowskich UE. Obecnie taki oficjalny mandat otrzymał António Costa. Dlatego prawdopodobnie nie ma potrzeby udzielania żadnego dodatkowego mandatu” – wyjaśnił prezydent.

Nausėda dodał, że Rosja będzie się sprzeciwiać jakiemukolwiek udziałowi Europy w negocjacjach, dlatego przedstawiciele kontynentu muszą podjąć dodatkowe wysiłki dyplomatyczne.

Źródło: LRT

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Wcześniej Kushner poinformował o obiecujących postępach w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

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