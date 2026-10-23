W Niemczech odnotowano ponad tysiąc przelotów dronów nad obiektami o znaczeniu krytycznym

W Niemczech od początku 2026 roku do 19 sierpnia odnotowano 1034 przypadki przelotu dronów nad obiektami infrastruktury krytycznej, obiektami wojskowymi oraz przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.

Informacje te pochodzą z artykułu CORRECTIV, opartego na wewnętrznych dokumentach Wspólnego Centrum ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (GAZ Hybrid).

W raporcie Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej Niemiec (BKA), przygotowanym dla GAZ Hybrid, zaznaczono, że poziom zagrożeń hybrydowych w kraju pozostaje wysoki i staje się coraz bardziej złożony.

„Poziom zagrożenia hybrydowego w Niemczech od dłuższego czasu utrzymuje się na stabilnie wysokim poziomie i staje się coraz bardziej złożony” – czytamy w raporcie BKA.

Najwięcej przypadków przelotu dronów nad obiektami wrażliwymi w okresie od maja do sierpnia odnotowano w Dolnej Saksonii. Znajdują się tam ważne obiekty wojskowe, w szczególności bazy marynarki wojennej.

W dokumentach wspomniano również o 163 przypadkach podejrzeń o akty sabotażu. Dotyczyły one infrastruktury kolejowej, obiektów Bundeswehry, podstacji elektroenergetycznych, obiektów energetycznych, wież łącznościowych oraz instytucji administracyjnych.

Na dzień 19 sierpnia niemieckie organy ścigania wszczęły dochodzenia w 25 sprawach dotyczących podejrzeń o szpiegostwo. Spośród nich 13 dotyczyło szpiegostwa cybernetycznego. W kolejnych 39 przypadkach Federalny Urząd Policji Kryminalnej przeprowadzał wstępne ustalenia.

Niemiecka służba celna ds. przestępstw kryminalnych odnotowała również 12 przypadków nielegalnego nabywania technologii i specjalistycznej wiedzy w celu tworzenia broni masowego rażenia na rzecz obcych państw. W siedmiu przypadkach krajem docelowym była Rosja, w trzech – Iran, a po jednym przypadku dotyczyły Białorusi i Iraku.

Osobno niemieckie służby specjalne śledzą przypadki represji transgranicznych – inwigilacji, zastraszania i prześladowania osób przez obce państwa na terytorium Niemiec.

Od 17 czerwca do 19 sierpnia odnotowano 20 takich przypadków. Dziewięć z nich wiąże się z Iranem, trzy – z Rosją, a jeden – z Chinami.

Według danych CORRECTIV wewnętrzne dokumenty GAZ Hybrid po raz pierwszy pozwalają ocenić skalę poszczególnych rodzajów działań hybrydowych w Niemczech. Chodzi w szczególności o szpiegostwo, nielegalne pozyskiwanie technologii służących do tworzenia broni masowego rażenia oraz prześladowanie osób przez obce państwa.

Wcześniej UE przedłużyła sankcje wobec Rosjan za ataki hybrydowe do października 2027 roku.

Jednocześnie Rosja i Iran nasilają kampanie hybrydowe przeciwko Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie Moskwa jest oburzona oświadczeniami Belgii dotyczącymi rosyjskich ataków hybrydowych.

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