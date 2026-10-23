Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski przygotowało projekt rozporządzenia, który przewiduje zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni w Warszawie 11 listopada. Dokument proponuje również zakaz przemieszczania broni w stanie rozładowanym, informuje RMF24.

Projekt ograniczeń

Projekt rozporządzenia opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji Polski. Ograniczenia proponuje się zastosować na całym terytorium polskiej stolicy w Narodowe Święto Niepodległości.

W uzasadnieniu dokumentu wskazano, że tymczasowy zakaz jest potrzebny do zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych i zgromadzeń publicznych. Autorzy projektu wskazali na potrzebę dodatkowych działań prewencyjnych ze względu na skalę planowanych wydarzeń.

W dokumencie przypomniano również, że w poprzednich latach 11 listopada do Warszawy przyjeżdżały wielotysięczne grupy osób, które uczestniczyły w wydarzeniach z okazji święta.

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Uroczystości i marsz

Na 11 listopada w Warszawie zaplanowano kilka wydarzeń. O godzinie 12:00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego mają odbyć się oficjalne uroczystości.

O godzinie 14:00 z ronda Dmowskiego ma wyruszyć Marsz Niepodległości pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. RMF24 nazywa go największą patriotyczną demonstracją środowisk narodowych i nacjonalistycznych.

W wyjaśnieniu do projektu wskazano również, że w całej Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy w cyberprzestrzeni BRAVO-CRP. Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

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