Firma Rheinmetall otworzyła w Wielkiej Brytanii fabrykę produkującą działa

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall oficjalnie otworzył w Telfordzie nowy zakład produkcyjny pod nazwą „British Gun House”. Zakład będzie produkował broń wielkokalibrową do czołgów i systemów artyleryjskich.

Podkreśla się, że nowa fabryka stanowi część inwestycji Rheinmetall o wartości ponad 200 mln funtów szterlingów. Oczekuje się, że w zakładzie zatrudnionych zostanie dodatkowo 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie w Telfordzie w firmie Rheinmetall pracuje około 685 osób.

„Hala armatnia” będzie produkować systemy uzbrojenia kalibru 120 mm i 155 mm, w szczególności dla czołgu Challenger 3 oraz przyszłych platform artyleryjskich. Przy maksymalnej wydajności zakład będzie w stanie wyprodukować do 245 luf rocznie dla obu kalibrów, a także ponad 50 części komorowych rocznie.

Z czasem firma Rheinmetall zamierza również wprowadzić do produkcji brytyjską stal firmy Sheffield Forgemasters, co jeszcze bardziej wzmocni wewnętrzne łańcuchy dostaw i wesprze brytyjski przemysł hutniczy. Zakład otworzył Armin Papperger, dyrektor generalny Rheinmetall AG.

Źródło: Rheinmetall

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