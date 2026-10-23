Rheinmetall открыл в Великобритании завод по производству орудий

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall официально открыл в Телфорде новую производственную площадку под названием «Британский орудийный зал». На предприятии будут производить крупнокалиберное вооружение для танков и артиллерийских систем.

Отмечается, что новый завод является частью инвестиций Rheinmetall в размере более 200 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что на объекте дополнительно будет привлечено 100 высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в Телфорде на Rheinmetall работает около 685 человек.

«Гарматный зал» будет производить 120-мм и 155-мм системы вооружения, в частности для танка Challenger 3 и будущих артиллерийских платформ. На пиковой мощности он сможет производить до 245 стволов в год для обоих калибров, а также более 50 казенных частей ежегодно.

Со временем Rheinmetall также намерена внедрить в производство британскую сталь от Sheffield Forgemasters, что ещё больше укрепит внутренние цепочки поставок и поддержит британскую сталелитейную промышленность. Объект открыл Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall AG.

Источник: Rheinmetall

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