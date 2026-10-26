В США Министерство юстиции планирует развернуть крупнейшую в своей истории программу наблюдения за голосованием на промежуточных выборах: ожидается, что около 1000 сотрудников ведомства будут следить за соблюдением федерального законодательства. В то же время Демократическая партия, общественные организации и республиканские структуры формируют собственные сети наблюдателей, сообщает Fortune.

Тысячи волонтеров от демократов

По данным издания, партийные организации демократов в штатах подготовили примерно 10 тысяч волонтеров, которые будут следить за ситуацией возле избирательных участков и сообщать о действиях, вызывающих обеспокоенность. Организация Common Cause обучила еще около 16 тысяч наблюдателей, а коалиция Election Protection, в которую входят 300 групп, — десятки тысяч дополнительных волонтеров.

Ассоциация комитетов Демократической партии штатов при Национальном комитете Демократической партии создала киберподразделение для мониторинга и сообщений о дезинформации в интернете, в том числе дипфейках, созданных с помощью искусственного интеллекта. По словам заместителя председателя Национального комитета Демократической партии Джейн Клиб, к его работе привлекли бывших сотрудников ЦРУ и ФБР. Мэры, генеральные прокуроры и секретари штатов от Демократической партии также проводят обучение по сценариям возможных кризисных ситуаций на выборах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы Минюста и республиканцев

Представительница Министерства юстиции Кирстен Пелс заявила, что сотрудники ведомства будут наблюдать за голосованием и не вмешиваться в него. По словам неназванного высокопоставленного чиновника министерства, наблюдателей направят в каждый штат, уделяя особое внимание густонаселенным районам, юрисдикциям с предыдущими проблемами и округам с конкурентной гонкой.

Во время праймериз Минюст, по его данным, направил более 100 наблюдателей на сотни участков. В Вайоминге это вызвало напряжение: губернатор Марк Гордон назвал поведение двух представителей ведомства слишком настойчивым и нетипичным, а чиновница округа Ларами сообщила, что им не разрешили опрашивать избирателей. Министерство отвергло утверждения о том, что его наблюдатели действовали ненадлежащим образом.

Республиканский национальный комитет сообщил, что имеет заместителей директоров по вопросам добросовестности выборов в 22 штатах, в том числе в Аризоне, Мичигане, Джорджии и Северной Каролине. Комитет также привлек почти 22 тысячи работников избирательных участков и продолжает набор волонтеров-наблюдателей для конкурентных округов.

Читай нас в