在美国，司法部计划在中期选举期间启动其历史上规模最大的投票观察计划：预计约有1000名该部门员工将监督联邦法律的遵守情况。与此同时，民主党、民间组织和共和党机构正在建立各自的观察员网络，《财富》报道称。

民主党方面的数千名志愿者

据该刊报道，各州的民主党组织已准备约1万名志愿者，他们将关注投票站附近的情况，并报告引发担忧的行为。Common Cause组织还培训了约1.6万名观察员，而由300个团体组成的Election Protection联盟则培训了数以万计的额外志愿者。

隶属于民主党全国委员会的州民主党委员会协会成立了一个网络部门，用于监测和报告互联网上的虚假信息，其中包括利用人工智能制作的深度伪造内容。民主党全国委员会副主席简·克利布表示，该部门的工作吸纳了前中央情报局和联邦调查局人员。民主党籍市长、总检察长和州务卿也在根据选举期间可能发生的危机场景开展培训。

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司法部和共和党的计划

司法部发言人柯斯滕·佩尔斯表示，该部门员工将观察投票，但不会干预投票。一名未具名的司法部高级官员称，观察员将被派往每个州，尤其关注人口稠密地区、此前出现问题的司法管辖区以及竞争激烈的选区。

据司法部的数据，在初选期间，该部门向数百个投票站派遣了100多名观察员。在怀俄明州，这引发了紧张局势：州长马克·戈登称两名该部门代表的行为过于坚持且不寻常，而拉勒米县一名官员表示，他们未被允许询问选民。司法部否认其观察员有不当行为。

共和党全国委员会表示，其在22个州设有选举诚信事务副主任，其中包括亚利桑那州、密歇根州、佐治亚州和北卡罗来纳州。该委员会还招募了近2.2万名投票站工作人员，并继续为竞争激烈的选区招募志愿观察员。

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