九家组织承诺投入逾5亿美元拯救物种——Mongabay

Bezos Earth Fund与另外八家组织承诺在五年内投入逾5亿美元，以拯救最脆弱的植物和动物物种。10月16日，在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性峰会COP17上，Species Recovery Alliance的成立被宣布，Mongabay报道。

协调资金

该联盟不会设立单一的共同基金。其成员将协调投资和自然保护工作，并通过自然保护组织和当地合作伙伴支持项目。该联合体的成员包括Re:wild、Rainforest Trust和Fondation Segré等。

Bezos Earth Fund董事总经理兼自然解决方案负责人克里斯蒂安·桑珀表示，这项倡议源于一种担忧，即保护区的扩大将面临灭绝威胁物种的迫切需求置于次要位置。他说，许多此类物种的恢复需要有针对性的措施。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

并非所有资金都是新增资金

已宣布的金额并非全部是新增资金：逾5亿美元中约三分之一为额外新增资金。这一宣布还补充了价值2亿美元的Phoenix Species Project，该项目由Bezos Earth Fund于8月启动，旨在30个国家恢复100种极度濒危物种。

《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的目标4要求紧急采取行动，制止由人类活动造成的物种灭绝并恢复物种。根据世界自然基金会2026年《生命星球报告》，1970年至2022年期间，受监测的脊椎动物种群数量平均下降了73%，非洲下降了80%。

联盟工作的成效将依据物种的实际恢复情况，使用国际自然保护联盟的指标进行评估。桑珀指出，对于繁殖缓慢的物种，成果可能要在数十年后才会显现。

关注我们在