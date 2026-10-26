W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości planuje uruchomić największy w swojej historii program obserwacji głosowania podczas wyborów połówkowych: oczekuje się, że około 1000 pracowników resortu będzie monitorować przestrzeganie prawa federalnego. Jednocześnie Partia Demokratyczna, organizacje społeczne i struktury republikańskie tworzą własne sieci obserwatorów, informuje Fortune.

Tysiące wolontariuszy od demokratów

Według publikacji organizacje Partii Demokratycznej w stanach przygotowały około 10 tysięcy wolontariuszy, którzy będą obserwować sytuację w pobliżu lokali wyborczych i zgłaszać działania budzące zaniepokojenie. Organizacja Common Cause przeszkoliła kolejnych około 16 tysięcy obserwatorów, a koalicja Election Protection, do której należy 300 grup, — dziesiątki tysięcy dodatkowych wolontariuszy.

Stowarzyszenie Stanowych Komitetów Demokratycznych przy Krajowym Komitecie Partii Demokratycznej utworzyło jednostkę cybernetyczną do monitorowania i zgłaszania dezinformacji w internecie, w tym deepfake'ów tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Według wiceprzewodniczącej Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej Jane Kleeb do jej prac zaangażowano byłych pracowników CIA i FBI. Demokratyczni burmistrzowie, prokuratorzy generalni i sekretarze stanów również prowadzą szkolenia oparte na scenariuszach możliwych sytuacji kryzysowych podczas wyborów.

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Plany Departamentu Sprawiedliwości i republikanów

Przedstawicielka Departamentu Sprawiedliwości Kirsten Pells oświadczyła, że pracownicy resortu będą obserwować głosowanie i nie będą w nie ingerować. Według anonimowego wysokiego urzędnika resortu obserwatorzy zostaną skierowani do każdego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem gęsto zaludnionych obszarów, jurysdykcji z wcześniejszymi problemami oraz okręgów z wyrównaną rywalizacją.

Podczas prawyborów Departament Sprawiedliwości, według jego danych, wysłał ponad 100 obserwatorów do setek lokali wyborczych. W Wyoming wywołało to napięcie: gubernator Mark Gordon nazwał zachowanie dwóch przedstawicieli resortu zbyt natarczywym i nietypowym, a urzędniczka hrabstwa Laramie poinformowała, że nie pozwolono im przepytywać wyborców. Resort zaprzeczył, że jego obserwatorzy działali niewłaściwie.

Republikański Komitet Narodowy poinformował, że ma zastępców dyrektorów ds. uczciwości wyborów w 22 stanach, w tym w Arizonie, Michigan, Georgii i Karolinie Północnej. Komitet zaangażował również prawie 22 tysiące pracowników lokali wyborczych i nadal rekrutuje wolontariuszy-obserwatorów do konkurencyjnych okręgów.

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