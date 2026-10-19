Німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав верф у Румунії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у понеділок оголосив про придбання румунської суднобудівної верфі в місті Мангалія. Угоду компанія уклала спільно зі швейцарською судноплавною корпорацією MSC після проведення аукціону.

За даними Rheinmetall, сума угоди склала приблизно 138 млн євро. Очікується, що угода буде завершена протягом кількох тижнів.

Rheinmetall і MSC планують перетворити чорноморську верф, розташовану неподалік від Констанци, на об’єкт подвійного призначення для будівництва цивільних і військових суден як для внутрішнього, так і для міжнародного ринків.

Rheinmetall повідомляє, що її підрозділ Naval Systems використовуватиме цей об’єкт для будівництва чотирьох суден на замовлення уряду Румунії, зокрема двох 96-метрових морських патрульних катерів та двох 43-метрових суден забезпечення водолазних робіт.

Компанія також має намір модернізувати інфраструктуру верфі та розширити її виробничі потужності.

"Тим самим Rheinmetall створює масштабовану основу для майбутніх проєктів у Південно-Східній Європі та зміцнює свої позиції на стратегічно важливому ринку", – наголосили у компанії.

Про це повідомляє DW.

Rheinmetall вивів на орбіту супутник для виявлення повітряних загроз.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall презентував фрегат нового покоління GMF 140, розроблений для військово-морських сил країн НАТО та їхніх союзників. Корабель завдовжки 140 метрів і водотоннажністю понад 6 000 тонн отримав сучасні системи протиповітряної, протиракетної та протичовнової оборони, а також можливість запуску 64 ракет із вертикальних пускових установок.

Компанія Rheinmetall успішно випробувала запуск барражуючих боєприпасів FV-014 із контейнерної пускової установки, встановленої на вантажівці, що рухалася. Відео випробувань уже оприлюднили в компанії.

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