德国国防集团莱茵金属收购了罗马尼亚的一家造船厂

德国国防集团莱茵金属（Rheinmetall）周一宣布收购位于罗马尼亚马格利亚市的造船厂。该公司与瑞士航运集团MSC在拍卖结束后共同达成了这项协议。

据莱茵金属公司称，交易金额约为1.38亿欧元。预计该交易将在几周内完成。

莱茵金属和MSC计划将这家位于康斯坦察附近的黑海船厂改造为双用途设施，用于建造面向国内和国际市场的民用及军用船舶。

莱茵金属表示，其海军系统（Naval Systems）部门将利用该设施为罗马尼亚政府建造四艘定制船舶，包括两艘96米长的海上巡逻艇和两艘43米长的潜水作业支援船。

该公司还计划对船厂的基础设施进行现代化改造，并扩大其生产能力。

“通过此举，莱茵金属为未来在东南欧的项目奠定了可扩展的基础，并巩固了其在这一战略重要市场的地位，”该公司强调道。

据德国之声（DW）报道。

莱茵金属公司已将一颗用于探测空中威胁的卫星送入轨道。

此前，德国国防集团莱茵金属曾展示了一款专为北约国家及其盟国海军研发的新一代护卫舰GMF 140。 这艘长140米、排水量超过6000吨的舰艇配备了先进的防空、反导和反潜防御系统，并具备通过垂直发射装置发射64枚导弹的能力。

莱茵金属公司已成功测试了从安装在行驶卡车上的集装箱式发射装置发射FV-014封锁弹药。该公司已公布了测试视频。

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