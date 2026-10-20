美国总统中东问题特使史蒂夫·威特科夫和总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳计划于本周前往挪威，参加有关结束俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争的下一轮谈判。三名匿名《耶路撒冷邮报》消息人士中的两人表示，他们预计乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将参加。

知悉计划的消息人士指出，会议日程是初步安排，可能会发生变化。白宫没有立即就即将举行的谈判发表评论。

基辅与华盛顿之间的紧张局势

计划中的谈判正值华盛顿与基辅之间的紧张局势加剧之际。乌克兰称，由于美国的决定，属于SpaceX的Starshield军用卫星系统运行速度被降低。基辅还称，美国限制了情报共享，并推迟交付由其他国家付款购买的爱国者防空系统导弹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

泽连斯基在周一发布于Telegram的视频讲话中表示，这些情况可能表明存在放缓对乌克兰支持的政治决定。美国官员否认了乌克兰方面的说法。

武器供应与Starshield

一名消息人士表示，美国国防部长皮特·赫格塞思至今尚未批准交付北约盟国根据PURL计划购买的最新一批美国武器。该消息人士无法确认该批武器是否包括爱国者导弹。五角大楼未回应置评请求。

乌克兰使用Starshield进行战场通信和无人机行动。美国国防部与SpaceX就该系统签有合同，并允许乌克兰使用该系统。乌克兰官员曾表示，对Starshield运行的限制导致平民死亡，因为军方无法拦截俄罗斯的袭击。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克指出，Starshield归美国政府所有并由其控制，而限制该系统速度或使用的决定由美国军方或美国总统作出。

关注我们在