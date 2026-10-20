万斯未在以色列选举前支持内塔尼亚胡——CNBC

美国副总统J.D. 万斯拒绝在该国定于下周举行的选举前公开支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。他在采访中表示，自己正专注于支持参加中期选举的美国候选人，CNBC报道。

万斯的立场

万斯在接受Mark Halperin’s 2WAY Tonight节目采访时指出，他不参与以色列选举。他表示，自己既不反对也不支持内塔尼亚胡。这位副总统还称，美国总统拥有美国和国际历史上最有效的政治支持。

万斯的立场不同于美国总统唐纳德·特朗普的做法。周日，特朗普在Truth Social上表达了对内塔尼亚胡的支持，称他是一位伟大的战士型总理，也是对抗伊朗伊斯兰共和国的重要伙伴。作为回应，内塔尼亚胡感谢特朗普给予的大力支持和共同合作。

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参与外国政治

此前，万斯已介入美国境外的政治进程。今年4月，他在布达佩斯为时任匈牙利总理维克托·欧尔班争取连任而助选。欧尔班随后在执政16年后输掉了选举。

去年，在慕尼黑安全会议上，万斯还会见了德国极右翼政党“德国选择党”领导人爱丽丝·魏德尔。即将举行的投票将是以色列自2023年底哈马斯袭击以来的首次全国选举。

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