在克罗地亚，支持斯普利特哈伊杜克足球俱乐部的球迷组织Torcida发布了12名记者的肖像，并制作成通缉海报形式。在此之前，该组织成员在哈伊杜克对阵荷兰阿贾克斯的比赛前高喊亲纳粹和反犹口号，据Balkan Insight报道。

针对记者的海报

赛前街头游行期间，Torcida成员高喊“奥斯威辛，奥斯威辛”和“起来，阿道夫”。有关该事件的报道出现后，该组织指责记者夸大事件，并称媒体将与阿贾克斯球迷的冲突变成了一场全国性丑闻。

Torcida在记者肖像旁配文称，据称没有足够的绳子来对付这么多“犹大”。该组织还在Facebook上发布了一张横幅照片，横幅上写有侮辱媒体人士的文字。

当局反应与调查

克罗地亚记者协会HND呼吁警方和检察机关对Torcida的行为作出回应。国际媒体自由保护组织SafeJournalists呼吁克罗地亚当局紧急保护记者，并追究责任人的责任。

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克罗地亚总理安德烈·普连科维奇表示，无论当局对记者的观点、评论或可能存在的偏见持何种态度，他都支持记者。

与此同时，极右翼联合执政党祖国运动主席伊万·佩纳瓦称针对Torcida的行动是政治和媒体的猎巫。他还批评内政部和媒体公布警方正在追捕的嫌疑人照片。

警方确认了23名涉嫌公开煽动暴力和仇恨的人。数人已被拘留，另有6人仍被羁押。内政部长达沃尔·博日诺维奇表示，根据警察活动法，警方仅公布了被通缉、藏匿或逃跑的嫌疑人的照片。

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