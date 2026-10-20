В Хорватии фанатская группа Torcida, поддерживающая футбольный клуб «Хайдук» из Сплита, опубликовала портреты 12 журналистов в формате плакатов розыска. Это произошло после публикаций о пронацистских и антисемитских кричалках членов группировки перед матчем «Хайдука» против нидерландского «Аякса», сообщает Balkan Insight.

Плакаты против журналистов

Во время уличного шествия перед матчем участники Torcida скандировали «Освенцим, Освенцим» и «Вставай, Адольф». После появления сообщений об инциденте группировка обвинила журналистов в преувеличении события и заявила, что СМИ превратили столкновение с фанатами «Аякса» в общенациональный скандал.

Вместе с портретами журналистов Torcida разместила подпись о том, что для такого количества «иуд» якобы не нашлось достаточно веревки. Группа также опубликовала в Facebook фотографию баннера с оскорбительной надписью в адрес представителей СМИ.

Реакция властей и расследование

Хорватский союз журналистов HND призвал полицию и прокуратуру отреагировать на действия Torcida. Международная организация по защите свободы СМИ SafeJournalists обратилась к хорватским властям с призывом срочно защитить журналистов и привлечь виновных к ответственности.

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что поддерживает журналистов независимо от отношения властей к их взглядам, комментариям или возможной предвзятости.

В то же время президент ультраправого коалиционного Движения Отечества Иван Пенава назвал действия против Torcida политической и медийной охотой на ведьм. Он также раскритиковал МВД и СМИ за публикацию фотографий подозреваемых, которых разыскивает полиция.

Полиция установила 23 человека, подозреваемых в публичном подстрекательстве к насилию и ненависти. Нескольких из них задержали, а шестеро остаются под стражей. Министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что полиция публиковала фотографии только тех подозреваемых, которые находились в розыске, скрывались или скрылись, в соответствии с законом о полицейской деятельности.

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