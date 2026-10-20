У Хорватії Torcida опублікувала плакати з 12 журналістами — Balkan Insight

У Хорватії фанатська група Torcida, яка підтримує футбольний клуб «Хайдук» зі Спліта, опублікувала портрети 12 журналістів у форматі плакатів розшуку. Це сталося після публікацій про пронацистські й антисемітські скандування членів угруповання перед матчем «Хайдука» проти нідерландського «Аякса», повідомляє Balkan Insight.

Плакати проти журналістів

Під час вуличної ходи перед матчем учасники Torcida скандували «Освенцим, Освенцим» і «Вставай, Адольф». Після появи повідомлень про інцидент угруповання звинуватило журналістів у перебільшенні події та заявило, що медіа перетворили сутичку з фанатами «Аякса» на загальнонаціональний скандал.

Разом із портретами журналістів Torcida розмістила підпис про те, що для такої кількості «юд» нібито не знайшлося достатньо мотузки. Також група опублікувала у Facebook фотографію банера з образливим написом на адресу представників медіа.

Хорватська спілка журналістів HND закликала поліцію та прокуратуру відреагувати на дії Torcida. Міжнародна організація із захисту свободи медіа SafeJournalists звернулася до хорватської влади із закликом терміново захистити журналістів і притягнути винних до відповідальності.

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Реакція влади та розслідування

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що підтримує журналістів незалежно від ставлення влади до їхніх поглядів, коментарів чи можливих упереджень.

Водночас президент ультраправого коаліційного Руху Вітчизни Іван Пенава назвав дії проти Torcida політичним і медійним полюванням на відьом. Він також розкритикував МВС та медіа за публікацію фотографій підозрюваних, яких розшукує поліція.

Поліція встановила 23 осіб, яких підозрюють у публічному підбурюванні до насильства та ненависті. Кількох із них затримали, а шестеро залишаються під вартою. Міністр внутрішніх справ Давор Божинович заявив, що поліція публікувала фото лише тих підозрюваних, які перебувають у розшуку, переховуються або втекли, відповідно до закону про поліцейську діяльність.

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