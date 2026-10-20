W Chorwacji grupa kibicowska Torcida, wspierająca klub piłkarski Hajduk ze Splitu, opublikowała portrety 12 dziennikarzy w formie plakatów gończych. Stało się to po publikacjach o pronazistowskich i antysemickich okrzykach członków grupy przed meczem Hajduka z holenderskim Ajaksem, informuje Balkan Insight.

Plakaty przeciwko dziennikarzom

Podczas ulicznego marszu przed meczem uczestnicy Torcidy skandowali „Auschwitz, Auschwitz” i „Wstawaj, Adolf”. Po pojawieniu się informacji o incydencie grupa oskarżyła dziennikarzy o wyolbrzymianie wydarzenia i stwierdziła, że media przekształciły starcie z kibicami Ajaksu w ogólnokrajowy skandal.

Wraz z portretami dziennikarzy Torcida zamieściła podpis, że rzekomo nie starczyło liny dla tak wielu „Judaszów”. Grupa opublikowała również na Facebooku zdjęcie transparentu z obraźliwym napisem pod adresem przedstawicieli mediów.

Reakcja władz i śledztwo

Chorwackie Stowarzyszenie Dziennikarzy HND wezwało policję i prokuraturę do reakcji na działania Torcidy. Międzynarodowa organizacja broniąca wolności mediów SafeJournalists zwróciła się do chorwackich władz z apelem o pilną ochronę dziennikarzy i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

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Premier Chorwacji Andrej Plenković oświadczył, że wspiera dziennikarzy niezależnie od stosunku władz do ich poglądów, komentarzy czy możliwych uprzedzeń.

Jednocześnie Ivan Penava, przewodniczący skrajnie prawicowego koalicyjnego Ruchu Ojczyźnianego, nazwał działania przeciwko Torcidzie politycznym i medialnym polowaniem na czarownice. Skrytykował także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i media za publikację zdjęć podejrzanych poszukiwanych przez policję.

Policja ustaliła 23 osoby podejrzewane o publiczne podżeganie do przemocy i nienawiści. Kilka z nich zatrzymano, a sześć pozostaje w areszcie. Minister spraw wewnętrznych Davor Božinović oświadczył, że policja publikowała zdjęcia wyłącznie tych podejrzanych, którzy byli poszukiwani, ukrywali się lub uciekli, zgodnie z ustawą o działalności policji.

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