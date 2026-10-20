总部位于布鲁塞尔的人权组织 Hind Rajab Foundation 呼吁美国司法部逮捕并追究以色列指挥官肖恩·格拉斯的责任，该组织将其与2024年五岁女孩欣德·拉贾布在加沙地带死亡一事联系起来。据阿纳多卢通讯社报道，该基金会称格拉斯身在美国。

人权倡导者的声明

根据 Hind Rajab Foundation 的说法，格拉斯曾指挥第401装甲旅第52坦克营的 Vampire Empire 连。该组织表示，其调查显示，在欣德死亡时，他及其部队的军人位于她所乘汽车的近旁。

该基金会指控格拉斯犯有依据美国法律界定的战争罪和种族灭绝罪，并称他最有可能下令向汽车开火。该组织法律部门负责人娜塔莎·布拉克表示，现有证据十分重要，并呼吁美国部门立即启动调查。民主党人拉希达·特莱布在社交媒体上支持这一呼吁。美国司法部没有就该通讯社的询问立即发表评论。

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欣德·拉贾布之死

2024年1月29日，载有欣德及其亲属的汽车遭到以色列火力袭击。这名女孩留在家人遗体中间，致电巴勒斯坦红新月会求助。

该协会的两名医护人员——优素福·泽伊诺和艾哈迈德·马德洪——前去营救这名儿童，也遇害身亡。他们的遗体以及欣德的遗体在12天后被发现。伦敦研究团体 Forensic Architecture 表示，该汽车遭到335发子弹射击，且未发现发生交火的证据。

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