Брюссельская правозащитная организация Hind Rajab Foundation призвала Министерство юстиции США арестовать и привлечь к ответственности израильского командира Шона Гласса, которого она связывает с гибелью пятилетней Хинд Раджаб в секторе Газа в 2024 году. Как сообщает Anadolu Agency, фонд утверждает, что Гласс находится в США.

Заявление правозащитников

По данным Hind Rajab Foundation, Гласс командовал ротой Vampire Empire 52-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады. Организация заявила, что ее расследование указывает на нахождение его и военнослужащих его подразделения в непосредственной близости от автомобиля Хинд в момент ее гибели.

Фонд обвинил Гласса в военных преступлениях и геноциде по законодательству США и предположил, что он, скорее всего, отдал приказ открыть огонь по машине. Руководительница юридического направления организации Наташа Брак заявила, что имеющиеся доказательства являются существенными, и призвала американское ведомство немедленно начать расследование. Демократка Рашида Тлаиб поддержала этот призыв в социальных сетях. Министерство юстиции США не предоставило оперативный комментарий в ответ на запрос агентства.

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Гибель Хинд Раджаб

29 января 2024 года автомобиль, в котором находились Хинд и ее родственники, попал под израильский огонь. Девочка, оставшаяся среди тел членов своей семьи, позвонила в Палестинское общество Красного Полумесяца и попросила о помощи.

Двое парамедиков общества — Юсуф Зейно и Ахмед аль-Мадхун — отправились спасать ребенка и также погибли. Их тела, а также тело Хинд, нашли через 12 дней. Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture сообщила, что по автомобилю выпустили 335 пуль, и не обнаружила доказательств перестрелки.

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