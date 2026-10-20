В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, оправдание терроризма и насилие в отношении представителей власти.

За призывы к массовым беспорядкам предлагается увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до четырех лет, а за аналогичные действия с использованием интернета или СМИ — предусмотреть до шести лет лишения свободы.

Также предлагается ужесточить наказание за оправдание терроризма в сети и увеличить максимальный штраф за насилие в отношении представителя власти до 500 тысяч рублей.

Законопроект уже получил положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ. Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, заявил, что изменения должны укрепить государственную безопасность.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

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