Do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej wpłynął projekt ustawy dotyczący zaostrzenia odpowiedzialności karnej za nawoływanie do masowych zamieszek, usprawiedliwianie terroryzmu oraz stosowanie przemocy wobec przedstawicieli władz.

W przypadku nawoływania do masowych zamieszek proponuje się zwiększenie maksymalnego wymiaru kary pozbawienia wolności z dwóch do czterech lat, a za podobne działania z wykorzystaniem internetu lub mediów – przewiduje się karę do sześciu lat pozbawienia wolności.

Proponuje się również zaostrzenie kar za usprawiedliwianie terroryzmu w sieci oraz zwiększenie maksymalnej grzywny za przemoc wobec przedstawiciela władz do 500 tysięcy rubli.

Projekt ustawy spotkał się już z pozytywnym odbiorem ze strony rządu i Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Jeden z autorów inicjatywy, przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa w Dumie Państwowej Wasil Piskarow, oświadczył, że zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa państwowego.

Europejscy przywódcy rozważają możliwość bezpośrednich negocjacji z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem i omawiają dwa potencjalne scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie. Jeden z nich przewiduje zamrożenie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu, a drugi – przekazanie Rosji pozostałej części Donbasu w zamian za możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO.

Prezydent USA Donald Trump oskarżył Władimira Zełenskiego o niechęć do zakończenia wojny. Amerykański przywódca stwierdził, że jego zdaniem prezydent Ukrainy nie dążył do zakończenia działań wojennych ani teraz, ani wcześniej.

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